«Эмоции переполняют!»: Бузова в платье из золотистых пайеток посетила ресторан под водой

Ольга Бузова и Давид Манукян в отношениях уже год. Пара не скрывает своих чувств, демонстрируя взаимную любовь и трепет друг к другу. В конце года влюбленные отправились на Мальдивы, чтобы встретить Новый год вдвоем.

Накануне поющая телеведущая и ее половинка отправились в необычное место на романтический ужин. Бузова с Давой посетили ресторан под водой. Уникальное по красоте место впечатлило знаменитую исполнительницу настолько, что она призналась:

«Эмоции переполняют!», — подписала снимки Бузова.

На кадрах, опубликованных звездой, она позирует в роскошном платье из золотистых пайеток с глубоким декольте и высоким разрезом. Вокруг, как в океанариуме, плавают подводные обитатели. И вокруг, кроме Бузовой, ни души, а на полу разбросаны лепестки роз. Все для нее одной.

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