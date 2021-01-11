«Придраться не к чему»: Ксения Бородина подчеркнула точеную фигуру бикини с высокой талией

Телеведущая и мама двух дочерей Ксения Бородина в марте этого года отметит 38-й день рождения. Звезда прекрасно выглядит и запросто даст фору юным красоткам.

Снимки, доказывающие, что у нее шикарная фигура и тонкая талия, Ксения Бородина публикует в Instagram каждый день, ведь сейчас она вместе с семьей отдыхает на Мальдивах.

На одном из последний кадров Ксения позирует в бикини с высокой посадкой трусиков. Звезда встала на носочки, чтобы визуально вытянуть свою и без того идеальную фигуру. Бородина демонстрирует шикарный мальдивский загар, тонкую талию и красивую грудь.

Под фото телеведущая рассказала об ужасе, который пережила, плавая в маске и ластах, чтобы насладиться подводным миром. Ксению сопровождал ее муж Курбан Омаров.

В какой-то момент мужчина заметил рифовых акул и сообщил об этом жене. Бородина знает, что эти животные не опасны для человека, но ее все равно обуял жуткий страх.

«Я схватилась за него, начала орать: «Поплыли срочно обратно!» И пока мы плыли, я все время думала, как она ест мою ногу. Ну, они рифовые, они не могут тебя укусить, но я ребенок, который вырос на американских ужасах! Меня не переубедить», — поделилась Ксения Бородина.

Подписчики теледивы признались, что и они были бы в панике, случись такое с ними, а также сделали комплименты внешнему виду Ксении.

«Шикарная», «Красотка», «Фигура! Чтоб я так выглядела после двух деток в вашем возрасте», «Я не всегда одобряю луки Ксюши, но в данном случае придраться не к чему», — высказываются в Сети.

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