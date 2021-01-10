«Красиво иду по пляжу!»: Бородина в топе-бандо засветила выдающуюся грудь

Телеведущая отдыхает на популярном этой зимой у отечественных звезд курорте.

Многие знаменитости в эти новогодние каникулы предпочли улететь в теплые края и жаркие страны. Например, Анастасия Решетова с годовалым сыном от Тимати отдыхает в Дубае. Там же проводят отпуск актриса Марина Кравец с мужем и дочкой.

Немало и тех звезд, которые выбрали для отдыха райские Мальдивские острова. Телеведущая Ксения Бородина с мужем, детьми и родителями сейчас как раз наслаждается солнышком и красотами Индийского океана. Звезда отправилась на прогулку по пляжу в черном топе-бандо и розовой мини-юбке. Она запечатлела себя на видео, засветив выдающуюся грудь:

«Не понимаю, о чем это stories. Чтобы вы понимали, просто иду. Красиво иду по пляжу!», — рассказала Бородина.

Девушка продефилировала по пустынному пляжу в компании мужа. А после позировала ему на фоне мальдивской лазури на велосипеде.

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