«Не терпится»: Вика Дайнеко обнажила спину на откровенном фото с Мальдив

Виктория Дайнеко, как и многие ее коллеги по шоу-бизнесу, эти январские дни проводит на Мальдивах. Певица щедро делится с поклонниками прекрасными кадрами с отдыха, среди которых преобладают, разумеется, фото в купальниках и бикини. Как правило, вокалистка позирует в полный рост или же возлежащей на белом песке мальдивских пляжей.

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Между тем Вика Дайнеко явно мечтает о лаврах человека, умеющего придумывать и выстраивать нестандартные по сюжету кадры. Один из таких уже успел появиться в Instagram звезды. На снимке певица позирует спиной к камере. Виктория застыла в красивой позе у кромки бассейна, внизу — океан.

«Впереди рабочая неделя. Не терпится приехать в Москву», — иронично заметила под снимком Вика Дайнеко.

Между тем обнаженная спина певицы так и притягивает к себе взгляд. От плавных линий и изгибов невозможно оторваться, хочется рассматривать. По крайней мере, такие ощущения испытывают подписчики Вики Дайнеко, поделившиеся своими эмоциями.

«Виктория, вы великолепны!», «Вау, какая фигурка», «Любимейшая, прекрасная богиня!», «Русалочка», — высказываются в Сети.

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