«А поплавать?»: Виктория Дайнеко позирует у бассейна в подчеркивающем фигуру черном боди

Виктория Дайнеко прилетела на Мальдивы всего четыре дня назад и уже успела за это время запостить с десяток роскошных снимков. Певица позирует на фоне океана и шикарных тропических пейзажей.

Почти на всех фотографиях Виктория Дайнеко запечатлена в платьях. Пока лишь один раз она позволила себе «обнаженку». Да и то, не в пример коллегам по шоу-бизнесу, Вика облачена не в бикини или монокини. Она позирует в черном боди. Но правда, этого вполне достаточно, чтобы пробудить бурную фантазию фанатов.

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Виктория запечатлелась у бассейна, демонстрируя стройные ножки и подчеркнуто тонкую талию.

«Бомбовая», «Какая ты красивая, Викуся», «Очень очаровательная леди», «А поплавать?» — высказываются поклонники певицы.

Под фото Виктория Дайнеко призналась, что не любит пляжный отдых в чистом видео, и даже на располагающих к полному релаксу Мальдивах, звезда старается находить для себя активности.

«Для меня всегда первостепенна красивая архитектура вокруг меня, а потом уже соленая вода, которая, кстати, очень полезна. Даже здесь, на Мальдивах, я могу максимум час провести на лежаке. В остальном стараюсь что-то делать более активное. Благо, территория позволяет», — поделилась звезда.

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