«Дала деньги»: Алла Пугачева участвует в создании памятника Владимиру Шаинскому на его могиле

Знаменитый композитор Владимир Шаинский скончался три года назад в США, его не стало 25 декабря 2017 года. Тело Владимира Яковлевича было доставлено в Москву и предано земле на Троекуровском кладбище столицы.

За время, прошедшее со дня смерти автора песен, семья Шаинского не смогла установить памятник на его могиле, ссылаясь на финансовые трудности.

Между тем близкий знакомый Владимира Шаинского Андрей Удалов заявил, что ему удалось найти необходимую сумму, чтобы на могиле композитора в ближайшее время появился монумент.

По словам мужчины, за помощью он обратился к Алле Пугачевой.

«Я позвонил одной артистке, которая начинала свой творческий путь с песен Шаинского, и объяснил мотивацию всей затеи. Она пригласила меня к себе, посмотрела макет и дала деньги на памятник. Имя певицы — Алла Пугачева», — поделился Андрей Удалов в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Установка памятника обойдется в два миллиона рублей. Всеми организационными моментами будет заниматься сын Владимира Шаинского Вячеслав. Он заверил, что монумент на могиле его отца появится с наступлением теплых дней.

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