«Папа с ним не общался»: младший сын Шаинского осудил брата, который борется за наследство

Младший сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ осудил своего старшего брата Иосифа, который живет в Израиле. Тот вступил в борьбу за наследство и уже отсудил часть из ранее проданной квартиры отца. Ему должны выплатить 2,5 миллиона рублей.

«Папа с ним никогда не общался. Он его даже не поздравлял с праздниками. Сейчас мы хотим организовать концерт в память об отце и потом поставить на его могиле хороший памятник». Вячеслав Шаинский

Как отметил Вячеслав Шаинский, его отец оставил после себя только долги. «Все говорят, что Шаинский оставил шесть квартир в Москве. Господи. Где эти квартиры? Дайте хоть одну. После его смерти осталось много счетов и долгов. В Америке, где он жил, очень дорого за ним было ухаживать. Там 4-5 тысяч долларов стоит просто перевозка. Там буквально за воздух платишь. Теперь вот старший сын еще претендует на все. Договариваться не хочет. Понимаю, что в Израиле дорого жить. У него там несколько жен», — сказал Вячеслав Шаинский.

Напомним, что Владимир Шаинский ушел из жизни в 2017 году. Ему было 92 года. Сын Иосиф родился у него от второго брака, а Вячеслав от третьего.

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