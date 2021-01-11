«Первые наши фото»: певица Asti поделилась редкими кадрами с мужем во время медового месяца

Двадцать четвертого декабря солистка популярного дуэта Artik&Asti Анна Дзюба взорвала информационные ленты своим сообщением о свадьбе с возлюбленным Станиславом. Как позже рассказала звезда, это была просто роспись, само пышное торжество еще впереди.

Ну а пока новобрачные, как и положено, устроили себе медовый месяц. За новыми впечатлениями и ощущениями пара отправилась на Мальдивы.

В Instagram Asti поделилась первыми фото с отдыха, на которых позирует вместе с мужем Станиславом. Влюбленные выглядят невероятно счастливыми. Звезда рассказала, что супруг устроил ей настоящее романтическое свидание, пригласив в ресторан.

«Ну, вот и, наконец, первые наши фото с отдыха. Муж устроил мне романтическое свидание, мы немного расслабились и готовы делиться с вами теплом и хорошими эмоциями», — написала счастливая Asti.

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Поклонники певицы признаются, что очень рады за нее.

«Аня, такие вы красивые», «Смотря на вас, начинаешь верить в то, что настоящая взаимная любовь существует, что это не миф», «Такие молодые, счастливые и красивые! Класс», — высказываются в Сети.

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