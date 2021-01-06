Перекроила: певица Asti откровенно рассказала, как изменила лицо

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба – признанная красавица. Но как выяснилось, внешность Asti – это не подарок природы или судьбы, а результат работы специалистов, к которым обращалась и еще будет обращаться вокалистка.
Звезда откровенно рассказала подписчикам во время интерактива, какие коррективы внесла в свою внешность, пытаясь превратиться в красавицу с безупречным лицом.
«Носик колола, чтобы уменьшился. Губешки – сто раз, верхнюю – пока не сделали естественную, массажи, углы, челюсти, чтобы избавиться от подбородка», — перечислила Asti процедуры.
Правда, звезда добавила, что некоторые манипуляции ей только навредили.
«В итоге я сейчас на минималках. Брови сделала и все. За это время лицо как-то похорошело, но подбородок не делся никуда», — добавила звезда.
Напомним, в конце декабря певица Asti вышла замуж за своего избранника, бизнесмена Станислава Юркина.
Поклонники задают вокалистке вопросы о подарках на свадьбу. В ответ Анна говорит, что это пока была только роспись в загсе, торжество, во время которого новобрачные принимают презенты, состоится позднее.
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