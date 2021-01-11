«Тонем в твоих глазах»: Тина Канделаки показала повзрослевшую красавицу-дочь

Дочь известной телеведущей и бизнесвумен Тины Канделаки Мелания относится к числу тех звездных детей, которые не любят публичности. Девушка ведет Instagram, но и там почти ничего не рассказывает о себе и довольно редко размещает свои фото. Не появляется она и в микроблоге своей знаменитой мамы.

Так что день рождения, который отмечается одиннадцатого января, – тот редкий случай, когда поклонники могут увидеть новый снимок красавицы Мелании, да еще на страничке у ее родительницы.

Тина Канделаки разместила фото дочери, на котором акцент сделан на прекрасные глаза девушки. Под снимком звезда поздравила наследницу с днем рождения, восхищаясь ее искренностью, умом и добротой.

«Глядя на тебя, я понимаю, что принцессами рождаются (или приходят прямиком со звезд). Вот уже 21 год мы все тонем в твоих глазах и знаем, что нет предела их глубине», — написала Тина Канделаки.

Она добавила, что день рождения Мелании стал для нее одним из самых счастливых в жизни, ведь на свет появилась девочка, которая, по словам Тины, мудрее, красивее и талантливее, чем ее мама.

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