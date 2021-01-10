«Пока, дорогие»: Тина Канделаки в черном кейпе и с сумкой Gabriela Hearst попрощалась с каникулами

Бизнесвумен и телеведущая Тина Канделаки давно и прочно завоевала титул иконы стиля. Образы, в которых звезда выходит в свет, всегда безупречны.

На этот раз Тина Канделаки покорила воображение стилистически выверенным аутфитом и антуражем, на фоне которого было снято видео, появившееся в Instagram теледивы в финальный день новогодних каникул.

«Пока, дорогие сердцу новогодние каникулы. Вас было много, с вами было тяжело, но многие уже по вам скучают», — подписала звезда коротенький ролик.

Красивую точку в череде праздников Тина Канделаки поставила, прогуливаясь в черном кейпе и с роскошной сумкой «Диана» от бренда Gabriela Hearst.

Стоит отметить, что на официальном сайте Gabriela Hearst цена аксессуара не указана. Производитель называет ее только по запросу, для своих покупателей.

Подписчики Тины Канделаки оценили ее креативный подход к расставанию с долгими выходными, не обошли они вниманием и образ теледивы.

«Крутая сумка. Спасибо за нескучный контент», «Люблю тех, кто любит разные интересные сумочки. Я в том числе», «Роскошая леди», «Кардинал Тина», — высказываются в Сети.

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