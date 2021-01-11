«Анечка, ты бесподобна»: Asti в лавандовом бикини блеснула пышной грудью и идеальным телом

В конце прошлом года солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба вышла замуж. Избранником певицы стал бизнесмен по имени Станислав. Сразу после нового года молодожены улетели в свадебное путешествие на Мальдивы. В своем Instagram Аня делится яркими моментами отдыха и личными снимками. На этот раз певица опубликовала фотографии, которые сделал ее муж. На кадрах Asti позировала в лавандовом бикини, блеснув пышной грудью и идеальной фигурой.

«Анечка, ты бесподобна! Какая шикарная! Фигура просто Огонь! Красотка! Какая шикарная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Мальдивы для новогодних каникул выбрали и другие звезды шоу-бизнеса. Среди них Полина Гагарина с новым возлюбленным, Настасья Самбурская, Ольга Бузова с Давой.

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