«Наконец-то солнце»: Asti вслед за Бородиной отдала предпочтение зеленому бикини

В конце прошлого года солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена по имени Станислав. Пышное торжество, на котором певица блистала в роскошном платье с трехметровой фатой, состоялось в Киеве. А в первых числах января новоиспеченные супруги отправились отдыхать на Мальдивы, чему Анна бесконечно рада. В своем микроблоге она делится кадрами с отдыха, показывая изумительные пейзажи курортных островов. На одном из видео она запечатлелась в бикини насыщенного зеленого оттенка. Такой же цвет купальника ранее выбрала и Ксения Бородина, которая также вместе с семьей в эти дни отдыхает на Мальдивах.

«А у нас наконец-то солнце! Ура», — сказала счастливая Asti.

Добавим, что новогодние каникулы на Мальдивских островах также решили провести Ольга Бузова и Дава, Полина Гагарина с новым возлюбленным и другие звезды шоу-бизнеса.

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