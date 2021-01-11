«Уютное время»: Нюша появилась в гостях в клетчатой пижаме из красного тартана

Многие отечественные селебрити предпочли провести новогодние каникулы заграницей. Мальдивы, Дубай, Бали – хоть выбор и не столь разнообразен, как в докоронавирусные времена, но все же желающих улететь в теплые края оказалось хоть отбавляй.

Однако некоторые селебрити не стали нарушать традиций и встретили Новый год дома. Певица Нюша провела праздники в кругу семьи, а также встретилась с близкими и друзьями.

«Какое уютное время! Ходим в гости, приглашаем друзей, гуляем и конечно же … киношка», — рассказала, как проходят каникулы, певица.

Нюша отправилась в гости к подругам в пижаме из шотландской клетки тартан. Кстати, подобная есть у светской львицы и известной модницы Яны Рудковской.

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