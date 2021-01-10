И братья рядом: дочь Нюши на коньках и в тигровом комбинезоне вышла покорять лед

Муж певицы Нюши Игорь Сивов признался, что рождественские каникулы прошли у него совсем не по плану. Бизнесмен мечтал улететь из Москвы, однако отпуск пришлось проводить в столице. Подробностей мужчина не сообщил, но, скорее всего, в его жизнь внесли коррективы ограничения, связанные с коронавирусом.

Тем не менее, благоверный звезды твердо решил провести отпущенное для отдыха время с пользой, погрузившись в заботы о детях. Уже второго января вместе с женой и наследниками от обеих браков (в первых отношениях у него появилось на свет двое сыновей) он уже встал на лыжи и пошел покорять снежные склоны.

Позже Игорь засветился с сыновьями и дочкой на катке. Крошка Симба примерила на лед теплый комбинезон тигровой расцветки. Заботливый отец также не забыл обезопасить девочку с помощью шлема.

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