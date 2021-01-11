Грация: Ходченкова отметилась на катке в молочном свитере и черных брюках

Новогодние каникулы стремительно достигли финиша, и многие звезды решили последние выходные деньки провести активно. Например, 51-летняя певица Анжелика Варум впервые за сорок лет встала на лед. Звезда в компании друзей посетила каток ВДНХ и весело провела время.

Вслед за Варум на катке отметилась и актриса Светлана Ходченкова. 37-летняя звезда театра и кино вышла на лед, где уверенно исполнила несколько прокатов, и даже продемонстрировала элементы балета.

Оценила даже фигуристка Анастасия Гребенкина: «Какие шикарные беговые назад и финалочка бауэром».

На лед Ходченкова вышла в молочном свитере и черных брюках, без головного убора. Зато в варежках. И произвела на поклонников впечатление:

«Сколько талантов у одной красивой женщины», «Красивая женщина Светлана! Недавно смотрел «На острие» — натурально любовался!», «Прекрасное исполнение и такая грация. Красотка», «И это она умеет… Светлана, Вы неисчерпаемый родник…», «Еще и фигуристка шикарная», — поражаются в комментариях.

Многие под видео шутят о том, что красавице пора на шоу «Ледниковый период». Впрочем, Анжелике Варум пророчат то же самое.

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