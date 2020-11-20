«Нет цели стать голливудской звездой»: Ходченкова рассказала о предложениях от зарубежных коллег

Актриса призналась, что пока не видит для себя интересных ролей на фабрике грез.

Светлана Ходченкова является, пожалуй, самой востребованной актрисой российского кино. К своим неполным 38 годам артистка имеет довольно объемную фильмографию. Причем звезда снимается не только в российском кино. Есть в ее творческой биографии и голливудские эпизоды. Звезда считает работу в фильмах «Шпион, выйди вон!» и «Росомаха: Бессмертный» хорошим опытом для себя, но не более.

Уезжать за океан в поисках лучшей для себя актерской доли в планы Светланы Ходченковой не входит. Хоть звезда и признается: предложения от режиссеров из-за океана поступают ей с завидной регулярностью.

Но эффектная блондинка не видит в присылаемых сценариях того, что могло бы ее зацепить и заставить перенестись на другой континент.

«Меня вполне устраивает то, что происходит с моей фильмографией в России. У меня нет цели стать голливудской звездой», — призналась Светлана Ходченкова в интервью «Комсомольской правде – Волгоград».

Кстати, совсем скоро на большие экраны выйдет фильм «На острие» о соперничестве двух фехтовальщиц. Светлана Ходченкова играет в нем одну из главных ролей.

Смотрите также