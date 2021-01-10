«Почему людям так интересно чужое горе»: дочь Заворотнюк попросила сострадать ее тяжело больной маме

Примерно полтора года назад стало известно о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня», Анастасия Заворотнюк тяжело больна, у актрисы была обнаружена злокачественная опухоль мозга. Все это время Анастасия мужественно борется с раком при поддержке близких. Семья актрисы отказывается давать поклонникам звезды какие-либо комментарии о ее состоянии.

Лишь изредка на сложную для себя тему с подписчиками Instagram говорит дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Девушка дает понять, что вся семья сейчас живет надеждой на выздоровление мамы.

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Интерес вокруг своей родительницы Анна Заворотнюк считает нездоровым. Ее возмущает желание фанатов узнать подробности болезни актрисы и увидеть ее актуальные снимки.

«А для чего вам нужны фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности. Проявите эмпатию. И посмотрите лучше на картины великих художников. Может, это поможет хоть немного вашему духовному развитию», — высказалась Анна Заворотнюк.

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