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«Почему людям так интересно чужое горе»: дочь Заворотнюк попросила сострадать ее тяжело больной маме

Анна Заворотнюк возмущена требованием фанатов показать снимки актрисы.

«Почему людям так интересно чужое горе»: дочь Заворотнюк попросила сострадать ее тяжело больной маме
Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной. Фото: anna_zavorotnyuk/

Примерно полтора года назад стало известно о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня», Анастасия Заворотнюк тяжело больна, у актрисы была обнаружена злокачественная опухоль мозга. Все это время Анастасия мужественно борется с раком при поддержке близких. Семья актрисы отказывается давать поклонникам звезды какие-либо комментарии о ее состоянии.

Лишь изредка на сложную для себя тему с подписчиками Instagram говорит дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Девушка дает понять, что вся семья сейчас живет надеждой на выздоровление мамы.

Интерес вокруг своей родительницы Анна Заворотнюк считает нездоровым. Ее возмущает желание фанатов узнать подробности болезни актрисы и увидеть ее актуальные снимки.

«А для чего вам нужны фотографии? Не понимаю, почему людям так интересно чужое горе. Крайне невоспитанные, конечно, существуют личности. Проявите эмпатию. И посмотрите лучше на картины великих художников. Может, это поможет хоть немного вашему духовному развитию», — высказалась Анна Заворотнюк.

Анна Заворотнюк высказалась о болезни мамы
Анна Заворотнюк высказалась о болезни мамы. Фото: anna_zavorotnyuk/

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