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«Растет маленькая принцесса»: Анна Заворотнюк впервые поделилась новостями о сестре

Миле в октябре исполнилось два года.

«Растет маленькая принцесса»: Анна Заворотнюк впервые поделилась новостями о сестре
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: КП /Анатолий Жданов.

Около года назад родственники Анастасии Заворотнюк подтвердили, что актриса тяжело больна. При этом разговоры о ее непростом состоянии появились еще раньше. Однако с тех пор завеса тайны, которая окружала звездную семью, постепенно стала спадать.

Старшая дочь актрисы Анна долгое время вообще не хотела общаться с фолловерами о состоянии своей мамы. Но сейчас потихоньку начала делиться новостями.

«Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее», — поведала она в личном блоге.

Девушка и ее близкие очень надеются, что Анастасия справится с недугом.

Переписка Анны Заворотнюк с фолловерами.
Переписка Анны Заворотнюк с фолловерами. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Кроме того, старшая наследница Заворотнюк немного рассказала и о своей младшей сестренке Миле, которой в октябре исполнилось два года. По ее словам, она часто играет с малышкой.

«У нее все прекрасно. Растет маленькая принцесса», — написала в Instagram Анна.

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