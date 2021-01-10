Богини: Светлана Лобода и ее мама продемонстрировали шикарные фигуры в бикини

Популярная вокалистка Светлана Лобода известна своим трепетным отношением к маме. Звезда обожает свою родительницу и старается делать ее жизнь лучше. Сейчас Светлана Лобода устроила 63-летней Наталье Васильевне роскошный отдых в Дубае.

Певица поделилась в Instagram совместным фото с мамой, на котором она и ее родительница позируют в бикини. Светлана и Наталья Васильевна полулежат на траве, певица нежно прижалась к маме и немного закрывает ее своим телом.

«На отдыхе с мамулей. Люблю, когда вся семья в сборе», — подписала красивый снимок Светлана Лобода.

Первым на пост исполнительницы отреагировал шоумен Александр Ревва, свой восторг дамам он выразил комментарием в виде смайлика, изображающего сердце.

«Обе красотки!» — написала певица Лолита.

Поклонники Светланы Лободы поддержали отзывы знаменитостей, они делают комплименты певице и ее маме, поражаясь тому, насколько юной вид у Натальи Васильевны.

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«Если бы комментарий не прочитала, решила бы, что это сестра! Мамочка молодая какая!», «Богини», «Как мне нравятся такие теплые фотографии от вас, от них получаешь заряд энергии. Хорошего отдыха!» — высказываются в Сети.

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