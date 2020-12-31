Светлана Лобода продефилировала в черном платье в испанском стиле из тонкого гипюра

Светлана Лобода всегда обладала стройной фигурой, но при этом никогда не переставала заниматься спортом. Не удивительно, что после родов она быстро вернулась в форму. Как известно, у певицы подрастают дочки: Евангелина от первого брака и Тильда от таинственного возлюбленного. В этом году она постаралась большую часть времени провести с наследницами. Благодаря пандемии артистка пять месяцев отдыхала в Греции, так как ее концерты отменились.

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А в декабре Лобода стала активно работать. Она выступает на шоу и радио. В канун Нового года певица отправилась на очередное выступление. Она привыкла жить в режиме нон-стоп, поэтому красилась прямо в машине. При этом артистка была облачена в белую шубу, а рядом с ней лежала сумка Louis Vuitton.

А вот потом Светлана продефилировала по коридорам студии «Авторадио». Она предстала в черном платье с длинной юбкой с воланами и верхом из тонкого гипюра. Наряд подчеркнул талию девушки. Сапоги на каблуке дополнили наряд в испанском стиле. Также артистка сделала пышные кудри.

Для фанатов Лобода спела свой хит «Пуля-дура». Она зажигательно двигалась, демонстрируя всю свою красоту. Поклонники восхитились красотой 38-летней знаменитости. Многие одарили ее комплиментами. «Какая классная», «Обожаю нашу Ло», «Ох и образ», «Ноги, талия! Женщина-мечта», «Красотка неземная», «Зажигаем», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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