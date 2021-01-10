«Хочется забыть все, как страшный сон»: отца Марии Кожевниковой экстренно прооперировали

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова рассказала в Instagram о напастях, свалившихся на ее семью в канун Рождества.

Актриса с мужем, сыновьями и своим отцом, олимпийским чемпионом по хоккею Александром Кожевниковым отправилась в поездку в город Пензу. Еще в начале пути Мария заметила, что у папы припухла щека, но тот успокоил дочь, заявив, что с ним все в порядке.

Позже состояние мужчины ухудшилось, через некоторое время он уже не мог говорить. Экстренно его доставили в больницу и прооперировали.

«70 миллилитров гноя, это опасно, так как около мозга, у папы есть еще свои проблемы со здоровьем, не буду все рассказывать», — поделилась в Instagram Маша Кожевникова.

Сейчас, по словам актрисы, здоровью ее отца уже ничего не угрожает, Александр находится в одном из отелей Пензы вместе со своей семьей.

Зато тяжело заболела оставшаяся в Москве свекровь актрисы, у женщины подтвердился ковид, нужна была срочная госпитализация. Мария Кожевникова и ее муж дистанционно решали этот вопрос, искали клинику, где внимательно относятся именно к пожилым пациентам. Бабушка детей звезды находится в больнице, но ей уже гораздо лучше.

«Было много разных нюансов, и нервы были на пределе, но сейчас хочется забыть все, как страшный сон, и пожелать всем крепкого здоровья», — заключила Мария Кожевникова.

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