«На скорости в новый 2021»: Кожевникова с сыновьями покаталась на коньках

Актриса Мария Кожевникова воспитывает троих сыновей – Максима, Ивана и Василия. Выходные дни наступившего нового года они решили провести активно и отправились на ГУМ-каток. Там звездная мама и трое мальчишек от души повеселились на льду. К слову, со льдом у Марии связано многое. Ее отец – двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

«На скорости в новый 2021», — подписала фото в своем Instagram Кожевникова.

Фанаты оценили снимок.

«Какие вы классные! Счастливого нового года! Красотульки», — писали пользователи Сети.

Напомним, что популярность Марии Кожевниковой принесла роль Аллы Гришко в сериале «Универ». В 2013 году она стала женой бизнесмена Евгения Васильева.

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