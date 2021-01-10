«У кого больше?»: подтянутая Гагарина в монокини померялась с 13-летним сыном бицепсами на пляже

33-летняя певица Полина Гагарина – дважды мама. Но глядя на стройную фигуру звезды эстрады, трудно в это поверить. Девушка, по замечанию многих поклонников, обладает идеальной фигурой и рельефными мышцами.

Сама Гагарина очень много сил и времени тратит на то, чтобы быть стройной – ежедневно она тренируется под присмотром персонального инструктора. И где, как не на пляже, самое время похвастаться результатами своих усиленных тренировок.

Что Полина Гагарина и сделала. Сейчас дива отдыхает с детьми на Мальдивах. На новом фото она померялась с 13-летним сыном Андреем бицепсами. При этом певица знает, как выгодно встать – на снимке девушка продемонстрировала рельефную подтянутую фигуру в монокини.

«У кого больше?», — напрашиваясь на комплименты, спросила Гагарина фолловеров.

При этом певица выбрала черный купальник, подчеркнувший ее бронзовый оттенок кожи. Поклонники не смогли пройти мимо этого зрелища:

«Полина, вы оба с сыном очень спортивные!», «Вау!», «Какие классные!!! Полина-красавица, фигура шикарная! Андрей такой взрослый!», «Загорелая!», «Полина, какие Вы с сыном классные!!!», — пишут люди.

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