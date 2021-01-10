Леди на балете: Рудковская в пышном платье с открытыми плечами позировала в царской ложе Большого театра

Светская львица посмотрела балет «Баядерка», от которого осталась в полном восторге.

Продюсер, светская львица Яна Рудковская все новогодние каникулы была в работе. Девушка вместе с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, организовали ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов, и совсем не отдохнули. В завершение затянувшихся выходных Рудковская решила устроить себе культурную программу и посетила Большой театр.

Жена Евгения Плющенко отправилась на балет. Она смотрела постановку из царской ложи и осталась под впечатлением от зрелища.

«Полный восторг от этого фантастического балета, который по мнению маэстро Сергея Филина @sergeyfilin_official входит в топ-5 лучших балетов мира!» — заметила Рудковская.

Сама Рудковская посетила театр в черном пышном платье с рукавами-буфами. В спутницы себе светская львица взяла маленькую сумочку Chanel в форме матрешки, инкрустированную стразами.

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