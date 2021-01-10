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«И прянички!»: Лиза Галкина с братом Гарри устроила домашние посиделки с папой

Максим Галкин был очарован таким милым сюрпризом.

«И прянички!»: Лиза Галкина с братом Гарри устроила домашние посиделки с папой
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Интернет-аккаунт, посвященный жизни и творчеству семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина, обнародовал в Сети видео их домашних посиделок.

В кадре предстает комик с детьми Гарри и Лизой, которые организовали для своего отца чаепитие, приготовив напиток и подав к столу десерт.

«А мы чаевничаем!» — с гордостью сообщил артист, рассказав о поступке своих детей.

«И прянички даже уложил!» — заметил свои заслуги Гарри.

Как оказалось, один член семьи все-таки остался без угощения – сидящая рядом собачка Маруся получила в этот день только лишь «горячий привет от шеф-повара». Именно так выразился сын Примадонны.

Ранее мы писали о любви Аллы Пугачевой и ее младшей наследницы к одежде с лампасами, которая в настоящий момент, по заверениям телеведущей Эвелины Хромченко, в тренде.

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