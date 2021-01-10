Юная модница: Лиза Галкина в бомбере с лампасами позировала на фоне камина в замке

Совсем недавно приверженность к стильным полоскам по бокам демонстрировала мама девочки Алла Пугачева.

Не так давно Алла Пугачева поддержала тренд на лампасы, представ в свете в алом костюме с характерными полосками на рукавах свитшота и брюках. Свой образ Примадонна завершила черной бейсболкой.

О том, что такие наряды в настоящий момент актуальны рассказывала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Она заверила, что лампасы не только в тренде, но и будут пользоваться спросом всегда. По словам стилиста, они перекочевали в гардеробы женщин из униформенных одеяний. А они, как известно, вне влияния моды.

Младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина тоже не отстает от своей знаменитой родственницы и часто выбирает наряды с лампасами. Малышка позировала возле камина в замке своих родителей в сером бомбере, украшенном разноцветными полосками на рукавах.

Кроме того, ранее Максим Галкин подловил свою наследницу в костюме с мандариновыми брюками, которые тоже украшали характерные прошивки по бокам вдоль линии швов.

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