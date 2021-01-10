Умерла мама актера Алексея Панина

Мать эпатажного артиста, известного по своим ролям в сериалах «Жмурки» и «Солдаты», Алексея Панина Татьяна Власова умерла. Женщины не стало еще пятого января, но сообщения о ее кончине появились только сегодня, десятого января. Сам 43-летний Алексей Панин о смерти близкого человека, ставшей для него ударом, предпочел ничего не рассказывать. Последняя публикация в его Instagram появилась пять дней назад, на снимке он запечатлен на фоне пальм с солистом группы «Би-2» Левой.

Об обстоятельствах смерти Татьяны Власовой пока ничего не сообщается.

Факт ухода Татьяны Власовой из жизни СМИ подтвердила певица Лолита Милявская, она дружна с Алексеем Паниным и тесно общается с семьей артиста. Лолита скорбит вместе с Алексеем по поводу безвременной кончины его мамы.

«Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней», – поделилась Лолита Милявская с изданием «Дни.ру».

Мама Алексея Панина была журналисткой и очень образованным человеком, много лет работала в издательстве «Наука». Татьяна Власова всегда поддерживала своего талантливого и нестандартного сына, не отказывалась от участия в скандальных ток-шоу на телевидении.

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Напомним, некоторое время назад Алексей Панин переехал жить в Испанию, купив дом в небольшом городке в провинции Аликанте.

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