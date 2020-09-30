«Единственное, что осталось»: Панин опубликовал фото с Александровой из личного архива

Алексей Панин известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Жмурки», «ДМБ», а также в сериале «Солдаты». Однако последние годы фамилия актера чаще всего фигурирует в связи с различного рода скандалами.

больше по теме «Домогаров пытался меня побить»: Панин вспомнил романы со Шпицей и Александровой

Несмотря на репутацию, у артиста были романы с Екатериной Никитиной, Любовью Зайцевой и Мариной Александровой. Панин всегда откровенно рассказывает о своей личной жизни. В этот раз актер поделился с аудиторией архивным снимком с Александровой. Панин явно с трепетом подписал кадр:

«Эта фотография — единственное, что осталось от…»

Артист продолжил фразу хэштегом с именем Марины Александровой.

Панин познакомился с актрисой в тот период, когда она жила с Александром Домогаровым. Звезда «Жмурок» и Александрова ходили несколько раз на свидания, из-за чего Домогаров хотел разобраться с соперником по-мужски.

Как признается в Instagram сам Панин, от их романа с актрисой осталось только одно фото. На снимке тогда влюбленные друг в друга сидят за столом. Алексей одной рукой обнимает Марину за талию. Девушка весело смеется.

Подписчики Панина отметили, что Александрова совсем не изменилась с момента, когда был сделан этот пленочный кадр:

«Марину года не берут, красавица!»



По мнению поклонников, артистам было хорошо вместе: