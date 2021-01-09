«Когда ты секси»: Настасья Самбурская объяснила отсутствие откровенных фото с Мальдив болезнью

Звезда сериалов Анастасия Самбурская новогодние каникулы, как и многие ее коллеги по шоу-бизнесу, проводит на Мальдивах. Правда, не в пример остальным звездным красавицам, Самбурская совершенно не стремится баловать подписчиков снимками в бикини, хвастаться фигурой и количеством купальников, привезенных с собой на отдых. За несколько дней каникул актриса только однажды разместила в Instagram фото с пляжа в бикини.

Но зато на Мальдивах 33-летняя теледива в который раз доказала, что не лишена самоиронии. Настасья Самбурская показала кадр неудавшейся фотосессии. Актриса поделилась снимком, на котором запечатлена в коротеньком летнем платье. Рукой Самбурская держится за поясницу, как бы намекая на то, что не совсем здорова.

«Когда ты секси, но возраст дает о себе знать!» — подписала фото актриса.

Она продолжила, что ее мучает ревматизм. На всякий случай Настасья Самбурская сопроводила пост смайликами, обозначающими смеющегося человека, чтобы все понимали – звезда так шутит.

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