«Самый незабываемый отпуск»: Самбурская рассказала, куда потратила первую зарплату «Универа»

Первые дни 2021 года актриса и певица Настасья Самбурская проводит на Мальдивах. 5 января 33-летняя звезда выложила в Instagram фото в купальнике с лазурного пляжа, извинившись перед теми подписчиками, кого такие снимки раздражают в период пандемии.

Артистка поделилась: она до последнего не верила, что попадет на острова. После недавних событий она боялась, что ее вместе с другими туристами из России «развернут и отправят домой».

«Я была тут впервые, в 2011 году, на первую зарплату с сериала «Универ», через три месяца после начала съемок, и это был самый незабываемый отпуск за всю жизнь. Просто он тогда еще второй по счету был, и я особо не разбиралась», — вспомнила актриса.

Несмотря на то, что фото с тропического пляжа в нынешние дни может вызывать у многих чувство зависти, Настасья хочет, чтобы для кого-то этот снимок стал стимулом к исполнению мечты вырваться на острова. Судя по социальным сетям, добрая половина отечественных звезд уже там.

Напомним, Самбурская появилась в сериале «Универ» в 2009 году в роли студентки Кристины. Ее персонаж получил гораздо больше экранного времени в продолжении ситкома «Универ. Новая общага», а также вернулся в проекте «СашаТаня».

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