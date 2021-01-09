СМИ: Бориса Грачевского ввели в состояние искусственной комы

Сообщается, что создатель «Ералаша» подключен к аппарату ИВЛ.

Тревожные новости поступают из клиники, в которой находится на лечении 71-летний Борис Грачевский. Стало известно, что состояние Бориса Юрьевича резко ухудшилось. Врачи приняли решение погрузить звездного пациента в медикаментозную кому, чтобы подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что Борис Грачевский из обычной палаты был переведен в реанимацию, у создателя «Ералаша» пневмония, поражение легких составляет 75 процентов.

Молодая жена Бориса Юрьевича Екатерина Белоцерковская обращалась к поклонникам с просьбой молиться за его здоровье.

больше по теме «Мы прошли многие испытания»: жена Бориса Грачевского поддерживает его во время тяжелой болезни

Она выразила уверенность в том, что ее супруг сумеет преодолеть болезнь и скоро вновь возьмет на руки своего маленького сына. Напомним, наследник звездной пары родился в апреле прошлого года, мальчика назвали Филиппом.

Многочисленные поклонники создателя «Ералаша» желают ему скорейшего выздоровления.

Напомним, Борис Юрьевич сам сообщил о госпитализации в Instagram 28 декабря.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Бориса Грачевского подключили к ИВЛ еще седьмого января.