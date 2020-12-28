«Ужас, Боря, держись»: заразившийся коронавирусом Грачевский попал в больницу

Создатель «Ералаша» сообщил, что лежит под капельницей.

Руководитель детского киножурнала «Ералаш» 71-летний Борис Грачевский госпитализирован с коронавирусом. О том, что он попал в больницу, Борис Юрьевич сообщил сам, разместив публикацию в Instagram.

«А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!» — написал Грачевский.

Создатель «Ералаша» проиллюстрировал пост селфи, на котором запечатлен в кислородной маске. Но чтобы сильно не пугать своих друзей и поклонников, Борис Юрьевич в кадре лучезарно улыбается, демонстрируя, что сохраняет позитив.

«Ужас! Боря…. Держись, друг! Пожалуйста», — написала актриса Ольга Кабо.

«Боречка, любимый наш! Выздоравливай, пожалуйста. Ты нам очень нужен», — отреагировала певица и актриса Юлия Берета.

«Здоровья вам и вашим близким!» — пожелал иллюзионист Сергей Сафронов.

На новость о госпитализации мэтра моментально отреагировали его звездные друзья.

Напомним, о том, что Борис Грачевский заразился коронавирусом, стало известно несколько дней назад.

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Сначала создатель «Ералаша» лечился амбулаторно, а позже врачи приняли решение поместить мэтра под свое круглосуточное наблюдение.

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