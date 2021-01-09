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«Степу стала нервировать семейная жизнь»: жена Меньщикова заговорила о возможном крахе брака

Ангелина Монах делится лайфхаками, которые помогут спасти отношения пары, имеющей маленького ребенка.

«Степу стала нервировать семейная жизнь»: жена Меньщикова заговорила о возможном крахе брака
Степан Меньщиков и его жена Ангелина Монах. Фото: instagram.com/angelinathailand/

Жена бывшего участника проекта «Дом-2» Степана Меньщикова Ангелина Монах призналась, что с появлением на свет их дочери Степании, отношения в семье стали напряженными.

Степан явно демонстрирует близким, что брак – это не совсем то, что его прельщает. В Instagram Ангелина Монах дала понять, что ей в последнее время становится сложно выстраивать отношения с супругом.

«Степу стала нервировать семейная жизнь. Плач ребенка, уборка, памперсы и срывы… Это первый признак того, что наши отношения впали в «бытовуху». Чего и следовало ожидать», — поделилась Ангелина Монах.

Между тем, жена Степы Меньщикова не намерена сдавать позиций. Мама Степании настроена решительно, она изобрела лайфхаки, которые, по ее мнению, спасут брак от разрушения. Ангелина поделилась с подписчиками правилами. Она старается соблюдать их сама и советует фанатам следовать ее примеру.

Так, Монах уверена, что к успеху приведут строгое распределение обязанностей в семье между мужем и женой. Геля советует хотя бы иногда проводить время без детей, экспериментировать в постели и почаще общаться друг с другом не на бытовые темы.

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