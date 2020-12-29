«Наконец-то мои детки вместе»: Степан Меньщиков собрал своих наследников от разных жен

У звезды «Дома-2» подрастают две девочки и мальчик.

Звезда проекта «Дом-2» Степан Меньщиков в Instagram опубликовал фотографию со своими наследниками от разных жен. На снимке можно увидеть его сына Ивана, а также дочерей Варвару и Степанию.

«Наконец-то мои детки вместе», — подписал он красивый кадр с наследниками.

«Счастья вам всем и благополучия. Удивительно, как они похожи на вас», «Замечательные детки. Степа самый богатый», «Старшая дочка — копия папа. А малышка на Гелю похожа», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 2011 году Степан Меньщиков женился на красотке Евгении Шамаевой. Вскоре у пары на свет появился сын Ваня. Через какое-то время выяснилось, что Меньщиков не является биологическим отцом ребенка. В 2014 году у пары родилась общая дочь Варвара.

От владелицы салона красоты Ангелины Монах, с которой у него случился бурный роман, у Степана Меньщикова не так давно появилась на свет дочь Степания.

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