Лия Ахеджакова экстренно госпитализирована

Звезда театра и кино, 82-летняя знаменитая актриса Лия Ахеджакова доставлена в одну из столичных клиник. Сообщается, что у Лии Меджидовны диагностирован коронавирус. Кроме этого, на фоне недуга отмечается обострение хронических заболеваний, которыми давно страдает находящаяся в почтенном возрасте звезда.

Чтобы не допустить резкого ухудшения состояния Лии Ахеджаковой, врачи решили поместить ее под свое круглосуточное наблюдение.

Стоит отметить, что за последнее время двое коллег Лии Меджидовны, с которыми ее объединяют совместные работы в кино, тоже попали в больницу в связи с коронавирусом. Двадцать пятого декабря в одну из клиник Санкт-Петербурга была госпитализирована Алиса Фрейндлих, вместе с актрисой, тоже с коронавирусом, в больнице оказались ее дочка и внучка. В первые дни нового года стало известно, что в клинику в связи с ковидом был доставлен артист Олег Басилашвили.

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Информацию о госпитализации Лии Ахеджаковой «Пятому каналу» подтвердил продюсер звезды. По его словам, состоянии актрисы нормальное, но требует присутствия врачей.

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