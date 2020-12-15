«Неоднозначный человек, не всегда приятный»: Ахеджакова призналась, что годами не общалась с Гафтом

Актриса Лия Ахеджакова на церемонии прощания с актером Валентином Гафтом в театре «Современник» вспомнила их совместную работу. Спецкор Teleprogramma.pro Ольга Храбрых передает с места события.

«Я работала в ТЮЗе 23 года… Встретила высокого красивого мальчика, оказалось, что он артист. Тут я узнала, что такое перфекционизм. По десять дублей мы писали эти фразы! Мы так мучились с ним. С таким я еще не встречалась… С тех пор этот человек будет огромной составляющей моей жизни… Когда я пришла в «Современник», играла грузинскую бабушку. Мне было страшно, я забыла текст, и Валя повернулся спиной к залу, мне ничего не сказал, но что-то такое передал, лицом, улыбкой, теплом, так что я освободилась… Неоднозначный человек, не всегда приятный. По году мы с ним не разговаривали. Но сейчас я плачу». Лия Ахеджакова

Отметим, что в зале на траурной церемонии появился священник с Урала. Он сообщил, что в Нижнем Тагиле начали строить храм в честь Валентина Гафта, после чего передал вдове актера Ольге Остроумовой икону и сообщил номер счета в банке: «Не мой. Церкви. Спасибо и простите», — отметил он.

Также с Гафтом пришли проститься режиссер Юрий Грымов, музыкант Григорий Лепс и актер Александр Пашутин. Они возложили цветы и покинули зал. Ольга Остроумова напоследок подошла к гробу с Валентином Гафтом и поцеловала его. После этого к сцене поднесли лестницу, чтобы спустить гроб. Люди вышли из зала и собрались в фойе и на улице, у входа в театр.

Напомним, что Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет в своем загородном подмосковном доме в поселке Жаворонки. В последние годы жизни он почти не появлялся на публике. Несколько лет назад актер перенес тяжелый инсульт.

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