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«Женщина с большой буквы»: Навка в голубом полупрозрачном платье запечатлелась с Рудковской

Фигуристка поздравила продюсера совместным фото и теплыми пожеланиями.

«Женщина с большой буквы»: Навка в голубом полупрозрачном платье запечатлелась с Рудковской
Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Татьяна Навка все новогодние каникулы проводит на льду. Фигуристка задействована в своих постановках – мюзиклах с участием звезд мирового фигурного катания. Это сказки «Руслан и Людмила, «Спящая красавица», в которых, помимо Навки, на лед выходит и ее младшая дочка Надя Пескова.

Но в столь насыщенном графике олимпийская чемпионка не забыла о дне рождения Яны Рудковской. Фигуристка поделилась в микроблоге совместным фото с именинницей, на котором позировала в голубом полупрозрачном платье из шифона с акцентом на талию в виде белого широкого ремня.

Звезда льда тепло обратилась к жене Евгения Плющенко:

«С Днем Рождения!!! Женщина с большой буквы, филигранно сочетающая женское и профессиональное, лидер по сути, прекрасная жена и мама, потрясающий руководитель и друг, которая доказала миру, что Невозможное возможно!» — написала Навка.

Она пожелала имениннице, чтобы ее энергия и силы были неисчерпаемы, а также продолжила заряжать своей волей к победе всех вокруг.

Напомним, Яна Рудковская 2 января отметила свой 46-й день рождения. Сама светская львица признала, что стала мудрее и сильнее за прошедший год.

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