Мама на стиле: Кудрявцева в изумрудном свитшоте запечатлелась с подросшей дочкой от Макарова

Телеведущая Лера Кудрявцева – дважды мама. Старшему наследнику от первого брака Жану Ленюку в этом году исполнилось 30 лет. Младшей Маше два годика, ее отец хоккеист Игорь Макаров, за которым теледива замужем уже семь лет. И звездная мама часто показывает, как растет и развивается ее дочка.

Например, Кудрявцева водит малышку на развивающие детские занятия. Там Маша изучает цвета, размеры и фигуры, животных и цифры. Кроме того, с недавнего времени мама записала кроху на балет, где девочка уже научилась садиться на шпагат. Подписчики телеведущей в Instagram обожают наблюдать за Машенькой. И накануне Кудрявцева вновь порадовала фолловеров совместным снимком с девочкой.

Мама и дочка позировали в углу, как будто обе провинились и были наказаны. Кудрявцева облачилась в изумрудный удлиненный свитшот и джинсы скинни, а малышка – в красную футболку и штанишки в цветочек. При этом дочка с опущенным взглядом пыталась непринужденно есть вкусняшку.

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