Семейный вечер: Наталья Водянова и Антуан Арно пригласили в свой парижский дом русского Деда Мороза

Наталья Водянова хотя и давно живет во Франции, старается не только придерживаться русских традиций, но и прививать их своим детям. В преддверии Нового года она вместе с наследниками Лукасом, Невой и Виктором наведывалась в Россию, совершив небольшое путешествие по северной части страны, остановившись в Мурманске и на острове Кижи в Карелии.

Однако Рождество она решила встретить в своем парижском доме, пригласив к себе русскоговорящих Деда Мороза и Снегурочку. Сказочные персонажи по традициям современности наведались в гости в защитных масках. Их с радостью встретил не только младший сын Натальи Водяновой Роман от Антуана Арно, но и сам французский миллионер.

«Дед Мороз пришел!» — закричали ребятишки. «Наконец-то мы до вас добрались! Здравствуйте, дети!» — традиционно начали разговор дедушка и его спутница.

Дальше все тоже было по классической схеме – песни, сказки и танцы, в которых принимала участие и Наталья Водянова.

«Знаете ли вы, что русский Дед Мороз носит синее?» — написала топ-модель в личном блоге, поделившись кадрами с прошедшего детского праздника.

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