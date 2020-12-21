«О, мой бог!»: Водянова в кудрявой шубке «а-ля баран» прокатилась на паровозе с детьми

Наталья Водянова отправилась со своими детьми Лукасом, Невой и Виктором в большое путешествие по северной России. Она уже побывала в Мурманске, в саамской деревне Мокрая Кица и на острове Кижи в Карелии. Также топ-модель прокатилась на ледоходе и настоящем паровозе.

больше по теме Один из любимых у шефа: Ивлев раскрыл секрет нежного салата с кальмарами и креветками В преддверии Нового года телеповар делится со зрителями своими лучшими рецептами.

Поезд маршрутом Сортавала – Рускеала доставил немало удовольствия не только жене французского миллионера Антуана Арно, но и ее наследникам, которые, казалось бы, объехали весь мир со своими богатыми родителями и повидали многое.

«О, мой бог! О, мой бог!» — начал кричать старший сын Натальи Лукас, увидев, что машина работает от печи.

Сама Водянова с удовольствием созерцала виды вокруг из окна купе и позировала из кабины машиниста. Она приоделась в пушистую кучерявую шубку «а-ля баран» и шапку в песочных оттенках.

Смотрите также