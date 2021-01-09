«Уже «жанилась»»: Собчак посмеялась над мальдивской свадьбой Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян провели на Мальдивах свадебную церемонию. Молодые обменялись кольцами на берегу океана и даже получили некую бумагу-свидетельство.

Однако комментировать видео и фото, которые они обнародовали в Сети в белых одеяниях на фоне традиционной арки, артисты не стали. Поэтому судить о реальности брака не приходится, вполне вероятно, что процедура носила символический характер. На островах многие туристы заказывают подобные имитации свадеб, чтобы насладиться романтическими чувствами. Это делают как холостые влюбленные, так и те, что уже давно состоят в браке. К примеру, каждый год так поступает Александр Ревва со своей женой Анжеликой.

Ксения Собчак, которая некогда работала в Ольгой Бузовой на «Доме-2», поспешила шутливо прокомментировать ее бракосочетание на Мальдивах в своем Telegram-канале.

«Оля на Мальдивах уже как-то «жанилась»», — съязвила жена Константина Богомолова, вспомнив ее отношения с Дмитрием Тарасовым.

Любопытно, что произошло это тоже на новогодних каникулах восемь лет назад, когда они уже были официально женаты. Экс-супруги тогда в очередной раз поклялись в вечной любви и преданности, но в 2016-м все-таки разошлись. В настоящий момент футболист счастлив в браке с моделью и телеведущей Анастасией Костенко, воспитывает от нее двух дочек.

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