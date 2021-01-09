«Курс общения с дельфинами»: Бледанс рассказала, зачем привезла 8-летнего сына в Крым

Новый год актриса с ребенком отметила на юге России.

В канун нового года Эвелина Бледанс с 8-летним сыном Семеном отправилась на юг России. Тогда своих фанатов в Instagram актриса заинтриговала тем, что у них особенные дела. И вот, наконец, Бледанс раскрыла карты. Оказалось, что заботливая мама привезла сына на курорт для прохождения курса дельфинотерапии.

«Главная цель нашего приезда в Крым – курс общения с дельфинами. Мы прошли курс наслаждения и пользы, теперь насладимся расслабляющими днями в очень красивом месте», — написала Бледанс.

Напомним, что сына Семена Бледанс родила режиссеру Александру Семину в 2012 году, в браке с которым прожила шесть лет. Четыре года назад пара рассталась. Причиной развода стала популярность актрисы.

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