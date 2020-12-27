«У нас несколько миссий»: Бледанс показала, как повзрослел ее сын Семен

Эвелина с наследником отправились в Крым.

Эвелина Бледанс воспитывает особенного ребенка. В этом году Семену исполнилось уже восемь лет, а недавно звездная мама приобрела для него квартиру в Москве. К слову, это жилье, как ранее признавалась Эвелина, стало для нее первым в черте столицы.

Перед Новым годом семья решила отправиться в Крым. Снимками с сыном актриса поделилась в своем Instagram.

«У нас тут несколько миссий», — загадочно написала Бледанс.

Фанаты не остались равнодушными.

«Милый мальчик и маму сильно любит! Классные! Какие хорошенькие!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что сейчас Эвелина Бледанс снимается в комедийном сериале, где ее коллегой по цеху является Игорь Лифанов и другие звездные актеры.

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