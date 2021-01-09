Лобода, Бузова и другие звезды поздравили на видео читателей Teleprogramma.pro с Новым годом!
Видео
Как Виктория и Антон Макарские наряжают елку в стиле советского шика
Видео

«Настюшка Ивлеева и Ольга Бузова, трепещите»: Ксения Собчак показала, как делает с мужем «годный контент»

Телеведущая опубликовала видеоролик с хэштегом «Мальдивы патриотов».

«Настюшка Ивлеева и Ольга Бузова, трепещите»: Ксения Собчак показала, как делает с мужем «годный контент»
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Пока многие представители российского бомонда отдыхают в Дубае, на Бали и Мальдивах, Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым решила побывать в северных широтах России. В своем Instagram она опубликовала ролик с известным режиссером, который позировал на берегу Финского залива, с хэштегом «Мальдивы патриотов».

«С мужем внимательно изучили «молодежные тренды» и решили запилить «годный контент». Настюшка Ивлеева и Ольга Бузова, трепещите», — подписала видео Собчак.

На кадрах Константин разбил ледяной осколок о свою голову.

«О чем это видео? Да ни о чем…», — сказал Богомолов.

Фанаты блондинки оценили чувство юмора звездной пары.

«Обожаю ваш юмор, тонко подмечено! Не завидуйте Настюшке и Бузовой», — писали пользователи Сети.

Смотрите также:

Тэги

Ксения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловКсения Собчак последние новостимуж СобчакСобчак личная жизнь