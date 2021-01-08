«Рождественский ужин под пальмами»: Орбакайте в красном брючном костюме встретилась с Киркоровым в Майами

49-летняя Кристина Орбакайте проводит новогодние каникулы с мужем Михаилом Земцовым и восьмилетней дочкой Клавой в Майами. Старшая дочь Аллы Пугачевой встретила 2021-й на пляже, откуда поздравила фанатов с наступившим Новым годом.

Православное Рождество знаменитая блондинка тоже отмечает под пальмами, где произошла неожиданная встреча. В Майами Орбакайте пересеклась с Филиппом Киркоровым и солистами группы Little Big. Столь знаковое событие звезда поспешила запечатлеть на память.

«Рождественский ужин под пальмами и интересное общение в кругу единомышленников! Рада встрече!», — подписала снимок Орбакайте.

Для праздничного ужина Орбакайте облачилась в красный комплект, состоящий из яркого свитшота в стиле поп-арт, и широких прямых брюк.

«Кристина хорошо выглядит!», «Ух ты! Какие классные! С Рождеством всех!», «Ой красивые! С праздником», «Веселая у вас там компания! Всех с Рождеством!», «Невообразимое количество крутости на одном фото!!!», — пишут в комментариях поклонники.

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