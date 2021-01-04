«Супер!»: Навка оценила Орбакайте в костюме Кошки на шоу «Маска»

Шоу «Маска» на телеканале НТВ весной 2020 года стало одним из самых популярных у телезрителей. Несколько знаменитостей, спрятанных в роскошные костюмы, за которыми нет ни малейшего намека на личность героя, исполняли вокальные номера на суд жюри.

Панда, Лев, Волк, Мороженое, Слон и многие другие маски поразили жюри своими талантами. Многие рассекреченные участники стали настоящим музыкальным открытием для эстрады, например, победитель первого сезона – Лев, которого играл Анатолий Цой.

Телеканал решил подарить телезрителям «Новогоднюю Маску». Вместе со старыми знакомыми персонажами 31 декабря на сцену вышли и праздничные персоны – Селедка под шубой, Шампанское, Щелкунчик, Снеговик, Мишка на Севере и многие другие. Среди выступивших была маска Кошки. И жюри не смогли угадать, что пушистой красавицей оказалась Кристина Орбакайте.

«А вы смотрели? Отгадали? А вот в жюри не догадались, кто под маской», — посмеялась Орбакайте в микроблоге.

Подписчики восхитились шикарным костюмом Кристины Орбакайте и ее грацией во время выступления. Татьяна Навка не смогла сдержать эмоций: «Супер», — написала фигуристка.

Новый год Кристина Орбакайте встретила под пальмами, за океаном. Звезда с дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым провели праздничную ночь на пляже.

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