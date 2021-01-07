«Как фарфоровая статуэтка»: Ольга Орлова будоражит воображение в утягивающем платье цвета индиго

Экс-ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова – обладательница редкого типа фигуры, который называют «песочные часы». Звезда счастлива, что ей достались идеальные пропорции тела, и часто демонстрирует, насколько у нее тонкая талия и при этом очень женственные, пышные бедра.

43-летняя Ольга Орлова подбирает наряды, которые подчеркивают ее красивую фигуру. В рождественский вечер звезда предстала перед подписчиками Instagram в великолепном асимметричном платье цвета индиго, дополнив его нюдовыми шпильками.

Чувственности образу придают убранные назад волосы Ольги Орловой.

«С Рождеством! Мира, добра, любви и счастья!» — подписала фото Ольга Орлова.

Звезда поразила поклонников своим красивым, сексапильным и невероятно женственным образом. Они называют Ольгу «статуэткой», «куколкой» и даже «богиней».

«Как фарфоровая статуэтка — такая утонченная, очень красиво», «Сказочная куколка», «Богиня», «Очень красивое платье», — делает комплименты звезде ее поклонники.

Напомним, Ольга Орлова сейчас находится в Дубае вместе со своим возлюбленным Валерием.

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Пара прилетела в Арабские Эмираты пару дней назад, встретив Новый год в Москве.

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