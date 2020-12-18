«Это был честный проект»: Ольга Орлова высказалась о закрытии «Дома-2»

В эту пятницу стало известно о том, что руководство канала ТНТ приняло решение закрыть проект «Дом-2», просуществовавший на телевидении шестнадцать с половиной лет. 30 декабря в эфир выйдет последняя программа реалити-шоу.

Эта новость взорвала соцсети. О закрытии проекта уже успели высказаться его некоторые действующие и бывшие участники. Сожалеют о том, что телестройка больше не выйдет в эфир, ведущие «Дома-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина.

Их поддержала коллега Ольга Орлова, она была прорабом телестройки четыре года и считает, что это шоу было самым честным и искренним – про любовь и настоящие чувства и эмоции.

«Это был честный проект, без сценариев, без сглаживания острых углов, это было про жизнь, про чувства и эмоции, и, конечно, про любовь!» — написала Ольга Орлова в Instagram.

Она поблагодарила поклонников проекта за то, что те никогда не оставались равнодушными к событиям, которые происходили на «Доме-2». Ольга Орлова отметила, что все, кто работал на проекте, были настоящей командой, достойно делавшей свое дело.

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