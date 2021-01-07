«Мое рождественское чудо!»: Елена Подкаминская обнародовала редкий семейный кадр

Актриса Елена Подкаминская предпочитает не делиться с общественностью деталями своей личной жизни. Звезда «Кухни» редко показывает в Instagram фотографии членов своей семьи.

В это Рождество Елена Подкаминская все же решила порадовать поклонников и разместила в Instagram красивый снимок, сделанный в домашнем интерьере. В кадре позируют три поколения ее семьи – мама актрисы, сама Елена Подкаминская и две ее дочери.

Этим фото звезда поздравила с днем рождения своего самого близкого человека.

«Мое рождественское чудо! Мамулечка моя! Твои песенки моим детям самые добрые и светлые! Твой смех самый искренний и задорный! Твои руки самые нежные и родные!» — обратилась Елена Подкаминская к маме.

Актриса призналась в любви родительнице, добавив, что ее обожает вся семья.

Поклонники Елены Подкаминской присоединились к поздравлениям, они просят звезду передать маме самые теплые пожелания в день ее рождения.

Напомним, что помимо двух дочерей, у Елены Подкаминской есть сын Александр, которому в феврале исполнится годик.

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